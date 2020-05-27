Kayıt
17:33 27 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Koronavirüs - Moskova - Rusya - maske

    Sobyanin, Moskovalılara 1 Haziran'dan itibaren sokakta dolaşma izni vereceklerini açıkladı

    © Sputnik / Maksim Blinov
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (218)
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104212/84/1042128428_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_846367c9e5b4db4bc2b92ee9eaebb303.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202005271042128494-sobyanin-moskovalilara-1-hazirandan-itibaren-sokakta-dolasma-izni-vereceklerini-acikladi/

    23 Nisan'dan beri en düşük vaka artışının kaydedildiği Moskova'da Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent sakinlerine 1 Haziran'dan itibaren belirli süre sokakta dolaşma izni vereceklerini ve bunu test modunda gerçekleştireceklerini belirtti.

    Moskova'da yeni vaka sayısının bugün 23 Nisan'dan beri en düşük düzeye inerek 2 bin 140'ı görmesiyle birlikte uzun süredir karantinada bulunan başkentliler için sevindirici bir haber geldi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki koronavirüs salgınıyla ilgili durum hakkında bilgi veren Sobyanin, 1 Haziran'dan itibaren Moskovalılara sokağa çıkıp dolaşma izni vermeyi planladıklarını kaydetti.

    Sobyanin, "Bunun test modunda gerçekleştirilmesini düşünüyoruz. Bir çizelge oluşturmayı ve hangi adreslerde yaşayanların dolaşmaya çıkabileceğini belirlemeyi planlıyoruz. Herkesin aynı anda dışarı çıkmayacağı, olabildiğince basit ve uygulanabilir bir plan yapacağız. Bir iki hafta durumun nasıl ilerleyeceğine bakacağız" dedi.

    'Herkese aynı anda izin verilmesi halinde Moskova sokakları 1 Mayıs gösteri alanı gibi olacak'

    Herkese aynı anda izin verilmesi halinde Moskova sokaklarının 1 Mayıs gösteri alanı gibi olacağını kaydeden Sobyanin, "Aylardır gezintiye bile çıkmadan evlerinden oturan vatandaşlar için en önemli şeyin evden çıkma, sokakta, parkta, meydanda dolaşma imkanı elde etmek olur. Bu zor bir karar. Eğer herkese aynı anda istedikleri gibi, istedikleri yerde ve istedikleri kadar gezebileceklerini söylersek, Moskova sokakları 1 Mayıs gösteri alanına döner diye korkuyorum" diye konuştu.

    Sobyanin, Moskova'da koronavirüs salgınının kontrol altında olduğunu ve durumun daha iyiye gideceğini ekledi.

    1 Haziran'dan itibaren gıda sektöründeki işletmelerin yanı sıra tüm gıda dışı işletmelerin açılmasını da öneren Sobyanin, bazı kısıtlamaları kaldırma kararını inşaat ve sanayi firmalarının yeniden çalışmaya başlamalarına izin verilen 12 Mayıs'tan bu yana salgın durumunda kaydedilen iyileşme sonucunda aldıklarını vurguladı.

    23 Nisan'dan beri en düşük vaka sayısının görülmesi sonrası Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Moskova Bölge Müdürü Yelena Andreyeva, başkentin kısıtlamaların hafifletilmesinde birinci ve ikinci aşamaya hazır olduğunu belirtmişti.

    Rospotrebnadzor'a göre karantinadan çıkışın birinci aşamasında dışarıda spor yapılmasına izin verilmesi, küçük mağazaların açılması, ikinci aşamada dışarıda gezinti yapılmasına ve büyük mağazalar ile bazı eğitim kurumlarının açılmasına izin verilmesi öngörülüyor. Üçüncü aşamada ise tüm park ve bahçeler, eğitim kurumları, oteller, kafe ve restoranlar yeniden faaliyete girebilecek.

    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (218)

    İlgili konular:

    Rusya'da bir kedide koronavirüs tespit edildi
    ABD Donanması: Rus Su-35'leri Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait keşif uçağına önleme yaptı
    Rusya’da Kovid-19 vaka sayısında 8338 artış
    Etiketler:
    Sergey Sobyanin, Moskova, Koronavirüs, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi protestoların fitilini ateşledi: Siyahların hayatı önemlidir
    Karikatür
    İran'a ait iki petrol tankeri ABD'nin müdahalesiyle karşılaşmadan Venezüella'ya ulaştı
    İnfografik
    'Bumerang' Muharebe platformu
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet