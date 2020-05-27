Sobyanin, Moskovalılara 1 Haziran'dan itibaren sokakta dolaşma izni vereceklerini açıkladı

23 Nisan'dan beri en düşük vaka artışının kaydedildiği Moskova'da Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent sakinlerine 1 Haziran'dan itibaren belirli süre sokakta dolaşma izni vereceklerini ve bunu test modunda gerçekleştireceklerini belirtti.

Moskova'da yeni vaka sayısının bugün 23 Nisan'dan beri en düşük düzeye inerek 2 bin 140'ı görmesiyle birlikte uzun süredir karantinada bulunan başkentliler için sevindirici bir haber geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki koronavirüs salgınıyla ilgili durum hakkında bilgi veren Sobyanin, 1 Haziran'dan itibaren Moskovalılara sokağa çıkıp dolaşma izni vermeyi planladıklarını kaydetti.

Sobyanin, "Bunun test modunda gerçekleştirilmesini düşünüyoruz. Bir çizelge oluşturmayı ve hangi adreslerde yaşayanların dolaşmaya çıkabileceğini belirlemeyi planlıyoruz. Herkesin aynı anda dışarı çıkmayacağı, olabildiğince basit ve uygulanabilir bir plan yapacağız. Bir iki hafta durumun nasıl ilerleyeceğine bakacağız" dedi.

'Herkese aynı anda izin verilmesi halinde Moskova sokakları 1 Mayıs gösteri alanı gibi olacak'

Herkese aynı anda izin verilmesi halinde Moskova sokaklarının 1 Mayıs gösteri alanı gibi olacağını kaydeden Sobyanin, "Aylardır gezintiye bile çıkmadan evlerinden oturan vatandaşlar için en önemli şeyin evden çıkma, sokakta, parkta, meydanda dolaşma imkanı elde etmek olur. Bu zor bir karar. Eğer herkese aynı anda istedikleri gibi, istedikleri yerde ve istedikleri kadar gezebileceklerini söylersek, Moskova sokakları 1 Mayıs gösteri alanına döner diye korkuyorum" diye konuştu.

Sobyanin, Moskova'da koronavirüs salgınının kontrol altında olduğunu ve durumun daha iyiye gideceğini ekledi.

1 Haziran'dan itibaren gıda sektöründeki işletmelerin yanı sıra tüm gıda dışı işletmelerin açılmasını da öneren Sobyanin, bazı kısıtlamaları kaldırma kararını inşaat ve sanayi firmalarının yeniden çalışmaya başlamalarına izin verilen 12 Mayıs'tan bu yana salgın durumunda kaydedilen iyileşme sonucunda aldıklarını vurguladı.

23 Nisan'dan beri en düşük vaka sayısının görülmesi sonrası Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Moskova Bölge Müdürü Yelena Andreyeva, başkentin kısıtlamaların hafifletilmesinde birinci ve ikinci aşamaya hazır olduğunu belirtmişti.

Rospotrebnadzor'a göre karantinadan çıkışın birinci aşamasında dışarıda spor yapılmasına izin verilmesi, küçük mağazaların açılması, ikinci aşamada dışarıda gezinti yapılmasına ve büyük mağazalar ile bazı eğitim kurumlarının açılmasına izin verilmesi öngörülüyor. Üçüncü aşamada ise tüm park ve bahçeler, eğitim kurumları, oteller, kafe ve restoranlar yeniden faaliyete girebilecek.