Rusya Sağlık Bakanlığı, hidroksiklorokin kullanımını yasaklamayacağını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hidroksiklorokinin Kovid-19 tedavisindeki etkinliği ve güvenliği sürekli olarak izleniyor ancak bakanlığımız bu ilacı yasaklamaya yönelik herhangi bir adım atmıyor" dendi.

Kovid-19 tedavisinde hidroksiklorokinin de aralarında olduğu birkaç ilacın kullanıldığını kaydeden bakanlık, bazı yabancı çalışmalarda bu ilacın kullanılması yönünde tavsiyeler yapıldığını ve şimdiye dek Rusya'da bu ilaçtan kaynaklanan ölüm tespit edilmediğinin altını çizdi.

Trump'ın tedbir olarak kullandığı ve geçtiğimiz günlerde kullanmayı bıraktığını duyurduğu hidroksiklorokin ilacının Çin’de yapılan araştırmalarda Kovid-19 tedavisinde iyileşme sağladığı iddia edilmişti.

Sıtmaya karşı geliştirilen ilacın oluşabilecek yan etkileri dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü deneme ve test çalışmalarını askıya almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün ardından Fransa, İtalya ve Belçika da dahil bir dizi ülke bu ilacın kullanımını durdurmuştu.