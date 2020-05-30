Yeni Delhi’den Moskova’ya hareket eden uçak yarı yoldan döndü: Pilotta Kovid-19 olduğu anlaşıldı

Yeni Delhi’deki Indra Gandhi Uluslararası Havalimanı’ndan hareket edip Moskova’ya gitmekte olan Air India Airbus uçağına, havayolu şirketinin pilotun Kovid-19 taşıdığını anlamasının ardından U-dönüşü yapması talimatı verildi.

Yerel basının aktardığına göre, Air India ekibi uçakta bulunan mürettebatla ilgili tıbbi raporları inceledi. Böylece ekip, test sonucunun yanlış okunması nedeniyle pilota uçuş verildiğini fark etti. O sırada da uçak, Özbekistan hava sahasında bulunuyordu.

‘Yolcu yoktu’

Sputnik’in eline ulaşan Air India kaynaklarına ait bir açıklamada, söz konusu uçuşun sadece mürettebatın bulunduğu yolcusuz bir dönüş uçuşu olduğu bilgisi yer aldı.

Açıklamada başka bir uçağın kısa süre içinde yeniden Moskova’ya hareket edeceği belirtildi.

Uçakta bulunan mürettebat karantinaya alındı ve uçak da dezenfekte edilmek üzere ilgili birime gönderildi.

Koronavirüs nedeniyle uçuşların durdurulduğu Hindistan’da hükümet, yurtdışındaki vatandaşlarını tahliye için 64 Air India uçuşuna izin vermişti. Şimdiye kadar 45 bin Hindistan vatandaşı ülkelerine geri götürülebildi.