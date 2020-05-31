Rusya’da terör saldırıları planlayan iki militan öldürüldü

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nin (NAK) açıklamasında, İnguşetya’nın Sunja kentinde yapılan terörle mücadele operasyonu sırasında terör saldırıları planlayan iki militanın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre kentin kenar mahallelerinden birinde silahlı kişilerin bulunduğu bilgisinin ulaştığı kolluk kuvvetleri, belirlenen bölgenin etrafını sardı.

“Evdeki haydutlardan silah bırakmaları ve yetkililere teslim olmaları istendi. Buna karşılık olarak bu kişiler, kolluk kuvvetlerine ateş açtı” denilen açıklamada, çıkan silahlı çatışma sonucu iki saldırganın etkisiz hale getirildiği, kolluk kuvvetlerinden ve sivil halktan yaralanan olmadığı kaydedildi.

Olay yerinde silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzenek ele geçirildi. Öldürülen militanların kimlikleri belirlendi.

Rusya’da terör saldırıları planlayan iki militan öldürüldühttps://t.co/DV6tM2Gwvo pic.twitter.com/XWPLoDWR4d — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 31, 2020

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