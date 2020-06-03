Kadirov, 5G kuleleri aracılığıyla 'çipleme' söylentilerine inanılmaması çağrısı yaptı

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, bölgede 5G baz istasyonlarının kurulmasıyla ilgili söylentileri yalanlayarak insanları 'çipleme' yoluyla yönetme iddialarına inanmamaya çağırdı.

Kadirov, 5G kulelerinin kurulumu için gerekli ekipmanın bölgeye getirildiği iddialarının sosyal medyada yayılmaya başlaması nedeniyle bir açıklama yaptı.

Kadirov, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu söylentiler, yalan ve provokasyondur. Çeçenistan'da hiçbir kule yok, kimsenin onları kurma gibi bir niyeti yok, zaten böyle bir imkan da yok. Eğer yaparlarsa, bunu memnuniyetle desteklerim, bu internet kalitesini ve hızını artıran yeni bir teknolojidir. Bizde 4G bile hala tam olarak kurulmamış ve normal çalışmıyor, çocuklar iletişim kalitesi nedeniyle uzaktan eğitimi gerektiği gibi alamıyor."

Komşu cumhuriyetlerde bu tür söylentiler ve kulelere verilen hasar nedeniyle iletişimde sorunlar yaşandığını hatırlatan Kadirov, "Şimdi internet bağlantısı olmadığından yakınıyorlar. Eğer bizde yaparlarsa, 5G'yi ilk ben desteklerim" dedi.

Çeçen lider, cumhuriyetin bazı bölgelerinde görülen teçhizatın Grozneftegaz'a ait olduğunu ve jeolojik araştırma ve sondajla uğraştığını belirtti.

Kadirov, insanlara 'çipleme' söylentilerine inanmama çağrısı yaparak şunları söyledi:

"Bu 'çiplemeye' karşı çıkan ilk kişi ben olurdum, Allah'ın yarattığı insanların birileri tarafından yönetilmesine izin vermezdim. İnsanın görüşlerinin değiştirilmesi, Allah ile olan bağının koparılması kadar korkunç bir şey olamaz benim için. Bunu kabul etmektense ölmek daha iyidir."

Daha önce, Rusya Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Oleg İvanov, Rusya Federasyonu'nda bir milyondan fazla nüfusa sahip şehirler ve sanayi bölgeleri dışında hiçbir 5G baz istasyonu ve kulesi olmadığını belirtmişti.