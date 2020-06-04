Moskova koronavirüse karşı 4 milyar dolar harcama yapacak

Rusya’nın başkenti Moskova’da, koronavirüs pandemisi nedeniyle kent bütçesinden 250 milyar ruble, yani neredeyse 4 milyar dolar harcama yapılacak.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, “Değerlendirmelerimize göre kentimiz, pandemiyle ilintili sorunlar için toplamda çeyrek trilyon ruble (250 milyar ruble) harcama yapmış olacak” açıklamasını yaptı.

Moskova’nın mevcut bütçe planlamasında bu yıl harcamalara 3 trilyon ruble, yani neredeyse 45 milyar dolar ayrılmış durumda.

Hükümetten 72 milyar dolarlık ekonomiyi kurtarma planı

Rus hükümeti koronavirüs pandemisi sebebiyle zarar gören ülke ekonomisini iyileştirmek için 5 trilyon rublelik (72 milyar dolar) bir plan hazırlamıştı. Üç farklı aşamada uygulanacak planın iki yıla yayılması planlanıyor.

Planın ilk aşamasında ekonomide istikrar sağlanması, sonraki aşamalarındaysa ekonomiyi yeniden yapılandırma ve dengeli bir büyümeye ulaştırma hedefleniyor.

Rusya, koronavirüs pandemisinden etkilenen nüfusu için vergi indirimlerine gitmişti. Pandemiden etkilenen ailelere ve karantina döneminde işsiz kalanlara da acil yardım sunulması için bütçeden ödenek ayırmıştı.

Pandemi nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtmaları, başkent Moskova dahil pek çok bölgede bir ölçüde gevşetilmiş olsa da hayatın eskiye dönmesinin zaman alacağı belirtiliyor.