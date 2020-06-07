Rus Dışişleri: Çekya'dan Rus diplomatların gönderilmesini Prag ile ilişkilerde dikkate alacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, iki Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek Çekya'dan gönderilmesinin Moskova tarafından Prag ile ilişkiler tesis edilirken dikkate alınacağını ve karşı adımlar atılacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki Rus diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edilerek Çekya’dan gönderilmesi olayını değerlendirdi.

Dışişleri Sözcüsü, bu adımın Moskova tarafından Prag ile ilişkiler tesis edilirken dikkate alınacağını ve karşı adımlar atılacağını ifade etti.

Zaharova, "Konuya ilişkin yorumda bulunduk, resmi açıklama yaptık, bu yapılanı dostluğa aykırı ve genel olarak terbiyesizce bir davranış olarak nitelendirdik. Elbette ki buna karşılık verilecek. Fakat en önemlisi, bu adımların sadece karşılık ya da simetrik önlemler olmayacağı. Elbette ki tüm bunlar, bu devletle ilişkiler tesis edilirken dikkate alınacak. Farkı bir çözüm olamaz" diye konuştu.

Daha önce Çekya Başbakanı Andrej Babis, Rusya Büyükelçiliği’nin iki çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği, bu kişilerin ülkeden gönderilmesi yönünde karar verildiği açıklamasında bulunmuştu. Babis, ‘bir Rus diplomatın nisan ayında Çekya’ya zehirli risin maddesi soktuğu’ şeklindeki istihbarat üstüne bu kararı aldıklarını ifade etmişti.