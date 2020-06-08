Peskov: Putin ile Serrac arasında görüşme planlanmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac arasında bir görüşme planlanmadığını belirtti.

Serrac'ın Türkiye ziyaretinin ardından Rusya'ya gideceğine dair haberlerle ilgili soruları yanıtlayan Peskov, "Bugün Kremlin'de Serrac'la herhangi bir görüşme yapılması planlanmıyor" dedi.

Arap basını, geçen hafta Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la önemli görüşmeler yapan Serrac'ın Moskova'yı ziyaret edeceğini öne sürmüştü.