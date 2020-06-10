Rus denizciler Antarktika'da sıra dışı bir oyuk buldu

Rusya Coğrafya Derneği basın servisinden yapılan açıklamada "Araştırma ekibi, oyukların ortalama 200 metre olduğu I. Aleksandr Toprakları ve Bellingshausen Körfezi'nin hemen yakınında 800 metrelik bir oyuk keşfetti. Kıyı bölgesinde böyle bir fenomen nadir bulunur" ifadelerine yer verildi.

Araştırma ekibi komutanı Yüzbaşı Oleg Osipov’a göre, Bellingshausen Denizi'nin kıyılara yakın tabanında kayan buzdağları ve buzulların bıraktığı varsayılan çok sayıda derin oluk bulunuyor.

Baltık filosunun oşinografik araştırma gemisi Amiral Vladimirskiy, Deniz Kuvvetleri'nin 3 Aralık-8 Haziran tarihleri arasında Antarktika'nın keşfinin 200. yıldönümü ve Amiral İvan Krusenştern'in doğumunun 250. yıldönümü vesilesiyle düzenlediği dünya oşinografik araştırma gezisine katıldı.

Gezi sırasında büyük ölçekli hidrografik ve hidrolojik çalışmalar yapan araştırma ekibi, I. Petro adasının koordinatlarının yanı sıra I. Aleksandr Toprakları ve Rothschild adasının kıyı şeridinin konumunu belirledi.

Araştırma sonuçlarına göre, 14 deniz haritasında değişiklikler yapılması bekleniyor.