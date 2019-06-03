Rus aile, zorluğu Everest seviyesinde olan okuyanus yolculuğuna çocuklarıyla birlikte çıktı

Novosibirsk kentinden Marina ve Andrey Kloçkov 17 ve 7 yaşındaki çocuklarıyla Karadağ'dan Afrika'ya yolculuk yapıp, Krayipler ve Pasifik Okyanusu aşıp Antarktika buzullarına kadar ulaştılar ve Horn Burnu'nu geçmiş ilk Rus aile oldular.

Büyük Okyanus’un güneyini kürek teknesi ile geçen ilk insan olan Rus gezgin Fyodor Konyuhov'un kendileri için önemli bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen Marina Kloçkova, 'Korktuğun şeylerden kat kata fazla yapan insanları düşünmek gerçekten moral verir' diye ekledi.

Kloçkov ailesinin uzun yolculuğundan etkileyici kareler Sputnik'in hazırladığı videoda.