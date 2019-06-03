Rus aile, zorluğu Everest seviyesinde olan okuyanus yolculuğuna çocuklarıyla birlikte çıktı

Kloçkov ailesinin uzun yolculuğundan etkileyici kareler Sputnik'in hazırladığı videoda.
Novosibirsk kentinden Marina ve Andrey Kloçkov 17 ve 7 yaşındaki çocuklarıyla Karadağ'dan Afrika'ya yolculuk yapıp, Krayipler ve Pasifik Okyanusu aşıp Antarktika buzullarına kadar ulaştılar ve Horn Burnu'nu geçmiş ilk Rus aile oldular.
Kloçkov ailesinin uzun yolculuğundan etkileyici kareler Sputnik'in hazırladığı videoda.
Uzayda yürüyen ilk insan olan Aleksey Leonov 85. doğum gününü kutluyor.
Rus rapçi Timati, Rusya Ulusal Savunma İdaresi Merkezi’nde Black Star isimli kendi markası ile Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Armiya Rossii’nin ürettiği askeri tarzdaki yeni koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyonun tanıtımında Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı.
Richard Browning isimli İngiliz emekli deniz piyade askeri, geliştirdiği bu kostüm sayesinde tıpkı bir 'Süper Kahraman' gibi havada süzülebiliyor.
Kuzey Deniz Yolu'nu daha şekilde aktif şekilde kullanma planlarını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Rusya, yeni nükleer buzkıran gemisi Ural'ı suya indirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)