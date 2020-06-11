THY Moskova'dan İstanbul’a bir tahliye uçuşu daha gerçekleştiriyor

Türk Hava Yolları’nın (THY) Moskova’dan İstanbul’a dünkü iki tahliye uçuşundan sonra bugün bir uçuş daha gerçekleştirdiği öğrenildi.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, THY tarafından Moskova'dan İstanbul’a bugün bir tahliye uçuşu daha gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Büyükelçiliğin resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

“THY tarafından Moskova'dan İstanbul’a bugün bir tahliye uçuşu daha gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran'a, THY Moskova Müdürlüğüne, Konsolosluk İşleri GM ve DKDM'ye ve St. Petersburg, Kazan ile Novorossisk Başkonsolosluklarımıza şükranlarımızı sunarız.”