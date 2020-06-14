Putin: Rusya toparlanmasaydı dünya daha kötü ve tehlikeli olurdu

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkenin toparlanmasının geri kalan tüm dünya için olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Vesti Nedeli’ programına konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın toparlanmasının geri kalan tüm dünya için olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Putin, “Eğer Rusya toparlanmasaydı ve dünyadaki kendisine layık konumunu almasaydı, dünya daha kötü ve daha tehlikeli olurdu” ifadelerini kullandı.

Putin daha önce Rusya’nın sadece bir ülke olmayıp zengin gelenekleri, çok uluslu yapısı, barındırdığı birçok kültürü ve dini sayesinde ‘ayrı bir uygarlık’ olduğunu belirtmişti.