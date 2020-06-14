Rosturizm: Henüz Rus turistleri kabul etmeye hazır ülke yok

Rusya Federal Turizm Ajansı Rosturizm’in Başkanı Zarina Doguzova, yurtdışında haziran ayında Rus turistleri kabul etmeye hazır olan bir ülkenin henüz bulunmadığını belirtti.

NTV televizyonunda konuşan Doguzova, “Yurtdışındaki partnerlerimizle temas halindeyiz. Şimdilik haziran ayında Rus turistleri kabul etmeye hazır olan ülke yok” dedi.

Doguzova, “Bu tür seyahatlerin ne zaman başlayabileceği konusunda bazı yerlerde temmuz ortasından, bazı yerlerde de ağustos ayından bahsediliyor. Ancak Rus turistleri ağırlamaya hazır olacakları tarihi resmi olarak belirten bir yer henüz mevcut değil” açıklamasında da bulundu.