Putin: Anayasadaki revizyonlar, Devlet Başkanı’nın yetkilerini önemli ölçüde kısıtlayacak

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’de yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programında konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Komünist Partisi’ni, ülkede ‘dikta yönetiminin’ ortaya çıkacağı gerekçesiyle anayasal düzenlemelere karşı çıkmasıyla ilgili soru üzerine bu eleştiriyi 'tuhaf bulduğunu' belirterek şunları söyledi:

"Aksine, Devlet Başkanı üzerindeki çok önemli yetkilerin bir kısmını iade ediyor. Bugün Başkan, Devlet Duması’nın rızasıyla Başbakanı onaylayıp, ardından ülkenin parlamentosunun rızası olmadan bakanları atarken, (revizyonlar sonrasında) durum tamamen değişiyor, Başbakan ile ilgili nihai karar, tıpkı bakanlarda olduğu gibi parlamento tarafından veriliyor. Başkanın ise bu kararları geri çevirme hakkı bulunmuyor. Yetkilerin önemli bir kısmı parlamentoya geçmiş oluyor."

‘Diktatörlük kelimesi, komünist partiler için organik'

'Komünist partiler için ‘diktatörlük’ kelimesinin organik olduğunu, çünkü her zaman proletarya diktatörlüğünü savunmuş olduklarını, fakat ‘aslında bunun Sovyetler Birliği Anayasası'nda yer alan tek parti diktatörlüğü’ olduğunu anlatan Putin, “Bizim durumumuzda ise buna benzer herhangi bir şey yok” dedi.

‘Asgari ücret ve emekli maaşları, uygulamada unutulmaması için Anayasaya alınmalı’

Rusya Devlet Başkanı, sosyal destek maddelerinin yönetimler tarafından uygulamada unutulmaması için Rusya Anayasası’nda belirtilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Anayasal değişikliklerde yazılı olan normların birçoğunun zaten işler durumda olduklarını söyleyen Putin, şöyle devam etti:

“Çocuklara özel ilgiden, bir kişinin asgari ücretten daha azını alamamasıyla ve asgari geçimin de söz konusu asgari ücrete karşılık gelmesiyle ifade edilmesi gereken sosyal adaletten bahsederken, sosyal destekle ilgili maddelerin anayasada belirtilmiş olması önemli."

“Örneğin anayasada emeklilik sisteminin normal işlemesi gerektiği ifade ediliyor, oysa şimdiye kadar hiçbir yerde emeklilik gelirlerinin düzenli olarak endekslenmesi gerektiği ifade edilmemişti.”

Halk oylamasına iki hafta kaldı

Daha önce Putin 22 Nisan'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasının 1 Temmuz’da yapılacağını açıklamıştı.