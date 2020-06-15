Rusya'da yabancıların süresi dolan geçici ikamet ve oturum imkanları 15 Eylül'e kadar uzatıldı

Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya'da yabancıların ve uyruğu olmayan kişilerin süresi dolan geçici ikamet ve oturum imkanlarını 15 Eylül'e kadar uzatan kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararname ile ülkede bulunan yabancılar ve uyruğu olmayan kişiler, geçici ikametleri ve oturumları sona ermiş olduğu halde 15 Eylül’e kadar Rusya’da kalabilecek.

Putin’in imzaladığı kararname, yasal belgelerin yer aldığı resmi internet sitesinde yayınlandı.

İlgili karar, yeni tip koronavirüs (Koid-19) salgınının yayılma tehlikesinin devam etmesi nedeniyle Rusya’da bulunan yabancıların ve uyruğu olmayan kişilerin hukuki statüsünü düzenleyen geçici tedbirler çerçevesinde alındı.

Süre daha önce 15 Haziran 2020 olarak belirlenmişti.