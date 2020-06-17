Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Tobruk heyetiyle görüşmeyi doğruladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, bugün Libya’nın doğusunu temsil eden bir heyetle görüştüğünü, heyetin içinde Libya Ulusal Ordusu temsilcisinin de bulunduğunu doğruladı.

Bogdanov, Sputnik’e açıklamasında, “Evet, görüşme gerçekleşti. Moskova’ya Libya’nın doğusunu temsil eden ve Tobruk merkezli Libya hükümetinin dışişleri bakanının başkanlık ettiği bir heyet geldi. Heyetin içinde Temsilciler Meclisi ve Libya Ulusal Ordusu temsilcileri de vardı” dedi.

Yaklaşık 4 saat süren görüşme sırasında, Libya’daki sorunun çözümüyle ilgili “tüm konuların” değerlendirildiğini dile getiren Bogdanov, “Neler yapılabileceğini konuştuk. BM Güvenlik Konseyi ve Berlin forumunun kararları var. Yani bu konu üzerinde çalışacağız” ifadesini kullandı.

Daha önce Libya Ulusal Hükümeti temsilcileri, 3 Haziran’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Bogdanov ile görüşerek ülkedeki durumu değerlendirmişti.