Peskov: Kremlin, Dağıstan'daki Azerbaycan vatandaşlarının sorununun çözülmesini umuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Azerbaycan’ın, Dağıstan'da yaşanan Azerbaycan vatandaşlarıyla ilgili durumun çözümü için temaslarını sürdürdüğünü söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov düzenlediği basın toplantısında, Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Derbent bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Azerbaycan vatandaşları için kurulan geçiçi kampta çıkan olaylar ve bölgedeki durumu değerlendirdi.

Peskov, Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları Vladimir Putin ve İlham Aliyev’in bu konuyla ilgili temas kurmadıklarını belirterek “İki ülke arasındaki temaslar sürüyor ve sonunda bu soruna çözüm getirecek yolların bulunacağını umuyoruz” dedi.

Sorunun izolasyon uygulamalarının başladığı dönemde ortaya çıktığını hatarlatan Peskov, ”Dağıstan yetkilileri, o zaman Azerbaycan'a dönmek isteyen ancak sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle dönemeyen Azerbaycan vatandaşları için çok kısa sürede bir çadır kamp kurdular” ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya ve Azerbaycan taraflarının diplomatik kanallar ve sınır muhafızları kanalıyla temas halinde olduklarını belirterek, Dağıstan Başkanı Vladimir Vasilyev’in de Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişim kurarak durum hakkında bir rapor sunduğunu ifade etti.

Peskov, Dağıstan yönetiminin bu sorunun çözümü için çok çaba sarfettiğine vurgu yaparak “Bu suni bir durum değil, herkesin koronavirüs nedeniyle karşı karşıya kaldığı durumla bağlantılıdır” şeklinde konuştu.

Azerbaycan tarafının eylemleri hakkında yorum yapmak istemediğini belirten Peskov, “Şu anda orada var olan zorlukları anlayışla karşılıyoruz. Orada daha sıkı bir öz izolasyon uygulması var ve devam ediyor” dedi.

Dağıstan'ın Derbent bölgesindeki Kullar köyü yakınlarında bulunan geçici kamptaki olaylar geçen pazartesi akşamı başladı. Derbent Bölgesi Başkan Vekili Fuad Şihiyev’in hazırladığı listede ülkelerine dönmek isteyen 600 Azerbaycan vatandaşından sadece 120’sinin adının yer alması tepkilere neden oldu. Sınır kapılarından kendi ülkelerine geçiş organizasyonundan şikayetçi olan yaklaşık 400 Azerbaycan vatandaşı Kafkaz federal otoyoluna çıkarak yolu trafiğe kapatmaya çalıştı ve olay yerine gelen güvenlik güçlerine karşı koyarak, taş ve diğer sert cisimler attı.

Dağıstan'da Azerbaycanlılar için geçici olarak kurulan kampta meydana gelen olayın ardından, olaya karışanlar hakkında devlet yetkililerine karşı şiddet kullanma ve kamu malına kasıtlı olarak zarar verme suçlamasıyla ceza davası açıldı.