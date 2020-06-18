Rus senatör Koşaçev, ABD'yi Rusya'nın uzayda barış girişimlerini engellemekle suçladı

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Rusya'yı uzayda agresif eylemlerle suçlayan ABD'nin aslında Moskova'nın tüm barış girişimlerini engelleyen taraf olduğunu söyledi.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya ve Çin'in 'önem arz eden tehdidine' yanıt olarak hazırlanan Uzay Savunma Stratejisi'nin gelişiminin tamamlandığını duyurmuştu.

Konuya ilişkin Sputnik'e konuşan Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, uzayın militarizasyonunu önlemek için yasal bir çerçevenin oluşturulmasına direnen tarafın ABD olduğunu belirtti.

Kosaçev, "Rusya ve Çin, silahların uzaya konuşlandırılmasını, güç kullanımını veya uzay nesnelerine karşı güç tehdidini önlemek için uzayda silah konuşlandıran ilk taraf olmama siyasi taahüdüne dayanan taslak antlaşmanın yapılmasını ısrarla teşvik ediyor" dedi.

Bir yıl önce NATO'nun uzay stratejisinin geliştirildiğini duyurduğunu hatırlatan Kosaçev, şu ifadeleri kullandı:

"Barışçıl bir uzay alanı konusunda anlaşmaya varılamamasının nedeni, kapsamlı bir askeri üstünlük elde etme hedefinden bahseden ABD'nin Uzay Savunma Stratejisi'nden anlaşılabilir. Bu tür hırsları olan bir tarafın anlaşmaya yanaşmayacağı açıktır. Ama suçlu olan ve tehdit eden nedense Rusya ve Çin’dir. ABD’yi, uzayın militarizasyonuna büyük miktarlarda yatırım yapmaya zorladılar."

Kosaçev ayrıca, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Ford'un Rusya ve Çin'i uzayda saldırgan eylemlerde bulunma ve oraya silah yerleştirmekle suçlayan açıklamasının temelsiz olduğunu kaydetti.