Rusya: Çin’in ABD ile olan silah kısıtlama görüşmelerine katılmasını beklemek gerçekçi değil

Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün ABD Başkanı Donald Trump’ın silah kontrol müzakerecisi Marshall Billingslea ile Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) akıbetini konuşan Ryabkov, Washington’ın Pekin’in görüşmelere katılması talebini Rus basınına değerlendirdi.

Ryabkov, Çin’in görüşmelere katılmasını beklemenin gerçekçi olmadığını ifade etti.

ABD uzun zamandır Çin’in de görüşmelere dahil edilmesini istiyor. Ancak Pekin, talebi reddediyor.

‘Amerikan performans sanatı’

Diğer yandan Billingslea dün görüşme masasında Çin bayraklarının olduğu bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Billingslea, “Viyana’daki görüşmeler başlamak üzere. Çin hâlâ ortada yok” ifadelerini kullandı ve Pekin’in ‘büyük bir sır duvarının’ arkasına saklandığını belirtti.

Vienna talks about to start. China is a no-show. Beijing still hiding behind #GreatWallofSecrecy on its crash nuclear build-up, and so many other things. We will proceed with #Russia, notwithstanding. pic.twitter.com/EjDxXNmblv — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 22, 2020

​Çin ise fotoğrafı tepki ile karşıladı ve bayrakların ABD’li yetkililer tarafından kasıtlı olarak görüşmeye götürüldüğü yorumu yapıldı.

Çin’in Viyana’daki temsilciliği fotoğrafla ilgili “Amerikan performans sanatı mı bu?” değerlendirmesinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın Silah Kontrol Dairesi Müdürü Fu Cong, Pekin’in rızası olmadan Çin’in bayraklarının müzakere masasına koyulduğunu ifade etti.

Kommersant’a konuşan kaynaklar, Rusya tarafının ısrarıyla bayrakların daha sonra masadan kaldırıldığını söyledi.

‘ABD daha geniş kapsamlı bir anlaşma istiyor’

Billingslea Ryabkov’la görüşmelerin ardından da ABD’nin sadece stratejik silahları değil tüm nükleer silahları kısıtlayan daha kapsamlı bir anlaşma istediğini belirtti ve Çin’in de buna dahil olması taleplerini yineledi.

Şubat 2021’de sona erecek anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu yanıtlayan Billingslea, henüz hiçbir yönde karar almadıklarını ifade etti.

Silah kısıtlamasına yönelik görüşmelerin ilk turunda taraflar çalışma grupları kurulması ve bir sonraki turun çalışma gruplarının kaydettiği ilerlemeye bağlı olarak temmuz sonu veya ağustos başında gerçekleştirilmesi ihtimali üzerinde anlaştı.

Billingslea, “Hızla çoğalan ve denklik konusunda yarışan üçüncü bir ülkenin daha bulunduğu dünyada, karşılıklı nükleer silah kontrolünü Soğuk Savaş döneminden kalma haliyle devam ettirmenin artık bir anlamı olmadığı konusunda çok netiz” dedi.

ABD, nükleer silahlarının sayısını giderek artırma yönünde gizli bir yarış içinde olduğu gerekçesiyle Çin’in görüşmelere dahil olmasını istiyor, ancak Moskova Fransa ve İngiltere’nin de dahil olduğu çok taraflı bir anlaşmadan yana tutum sergiliyor.