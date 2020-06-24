Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in kol saatinin gecikmesinin nedenini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşması sırasında kol saatinin gerçek zamana göre neden geride kaldığını merak edenlere, "Konuşmanın canlı yayında yapılmadığını anlamak gerekir" açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşması sırasında kol saatinin gerçek zamana göre neden geride kaldığını merak edenleri yanıtladı.

Peskov, Putin’in Moskova saati ile 17.00’de yayına giren ulusa sesleniş konuşması sırasında kol saatinin 14.45’i göstermesinin nedenlerini merak edenlere, "Konuşmanın canlı yayında yapılmadığını anlamak gerekir" açıklamasını yaptı.

Putin, 51 dakika süren ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın genel anamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile baş ettiğini, ağır koşullara rağmen Rus halkının salgının üstesinden gelmeyi başardığını belirtmişti.

Rus lider, salgının ağır sonuçlarının hafifletilmesi amacıyla hayata geçirilmek üzere bir dizi toplumsal destek önlemi önermişti.