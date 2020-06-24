Rusya: Whelan’ın ABD’de tutuklu Rus vatandaşlarıyla takasını görüşüyoruz

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, ABD’de tutuklu bulunan Viktor But ve Konstantin Yaroşenko’nun evlerine dönmesiyle ilgili görüşmelerin gizlilik içinde yapıldığını belirtti.

ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaşları Viktor But ve Konstantin Yaroşenko’nun, Rusya’da casusluktan 16 yıl hapis cezasına çarptırılan eski ABD’li denizci Paul Whelan ile takas edilebileceği yönündeki haberi değerlendiren Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, “Yaroşenko ve But’un geri dönmesi konusu görüşülüyor. Konu gizlilik altında tutuluyor. Görüşmeler henüz tamamlanmadı” dedi.

Şahsen kendisinin görüşmelerde yer almadığını ve bu konuda görüşünün sorulmadığını dile getiren Moskalkova, “Bu yüzden yorum yapamıyorum” ifadesini kullandı.

15 Haziran'da Moskova Şehir Mahkemesi, casusluktan suçlu bulduğu ABD’li eski denizci Paul Whelan hakkında 16 yıl ağır hapis cezası vermişti. Whelan’ın avukatı Vladimir Jerebenkov, müvekilinin ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaşları But ve Yaroşenko ile takası konusunun, mahkeme kararının yürürlüğe girmesinden sonra gündeme alınacağını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, takas konusunda görüşmelerin yapılmadığını açıklamıştı. ABD’nin Moskova Büyükelçiliği de böyle bir konunun değerlendirilmediğini ifade etmişti.