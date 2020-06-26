Putin: Koronavirüs salgını Rusya’da geri çekiliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, pandemi döneminde evlerinden çıkamayan insanlara market alışverişi gibi çeşitli konularda yardım eden gönüllü grupları ile video-konferans yoluyla yaptığı görüşmede, “Salgın şimdi Tanrı'ya şükür geri çekiliyor. Gönüllülerin ilgilendikleri görevlerin miktarı da giderek düşüyor” değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca, Rusya’daki özel ve devlet şirketlerinin bu tip gönüllü çalışmalara destek vermesiyle 1 milyar 800 milyon ruble (26 milyon dolar) yardım toplanabildiğini de kaydeden Putin, gönüllülerin her birine yaptıkları için teşekkür etti.

Rusya’da nisan sonundan beri ilk defa bugün bir günde görülen yeni koronavirüs vakalarının sayısı 7 binin altındaydı.

Kayıtlara geçen yeni 6 bin 800 vaka ile ülkede bugüne dek görülen vaka sayısı 620 bin 794’e yükselmiş durumda. Ülkede koronavirüs nedenli toplam can kaybı ise 8 bin 781.