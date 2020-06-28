Rusya’da yeni koronavirüs vakalarının sayısı üç gündür üst üste 7 bini aşmadı

Rusya’da son bir gün içinde 6 bin 791 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede bir günde belirlenen yeni vakaların sayısı nisan sonundan beri ilk defa üç gündür üst üste 7 bini aşmıyor.

Rusya’nın koronavirüsle mücadele için kurulan merkezinden yapılan açıklamaya göre ülkede son bir günde 6 bin 791 yeni vaka görüldü. Ülkede salgının başından bu yana kayıtlara geçirilen toplam vaka sayısı 634 bin 437’ye yükseldi.

Rusya’da son bir günde koronavirüs sebebiyle ölenlerin ise 104 kişi olduğu belirtildi. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 73.