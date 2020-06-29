Rus Dışişleri: Rusya’nın Taliban’la işbirliği yaptığı iddiaları uydurmaca

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov, Moskova’nın ABD askerlerini öldürmeleri için Taliban militanlarına para teklif ettiği iddialarının, Washington’daki siyasi savaşın parçası bir uydurma olduğunu belirtti.
New York Times ve Washington Post’un iddialarıyla ilgili konuşan Kabulov, “Daha önce New York Times’ın iddialarını yorumlamıştık. (ABD Başkanı Donald) Trump ve yönetiminin dahi karşı çıktığı, açıkça bir uydurmaca üzerinden gürültü yaratılıyor” dedi.
Kabulov, “Bu parti içi savaşın bir parçası. Fakat düpedüz yalanlar konusunda yorum yapmak için vakit harcamayı utanç verici buluyorum. ABD’de Afganistan’dan ayrılmak istemeyen ve başarısızlıklarını aklamaya çalışan belli başlı güçler olduğu kesin. Tüm olanlar bunun etrafında dönüyor” açıklamasını da yaptı.
The New York Times (NYT) gazetesinin 'Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğu' iddiasına Moskova'dan yalanlama gelirken, Beyaz Saray'ın ardından Başkan Donald Trump da tepki göstermişti.
'Kimsenin kendisini, Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'u Ruslar tarafından Afganistan'daki ABD askerlerine yönelik sözde saldırılar hakkında bilgilendirmediğini' söyleyen Trump, 'sözde saldırıların Yalan Haber New York Times tarafından anonim kaynağa dayandırıldığına', ancak böyle bir şey olduğunun 'herkes tarafından yalanlandığına' dikkat çekmişti.
Washington Post da daha sonra benzer iddialarda bulunmuştu.
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