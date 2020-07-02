Rus milletvekilinden ABD’nin S-400 hamlesiyle ilgili yorum

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, “Bu olay, ABD’nin, müttefikleri dahil birçok ülkeye karşı uyguladığı yaptırımların artık işe yaramadığını gösteriyor. Onların görüşüne göre, şimdi bu durumdan yüzünün akıyla çıkabilmek için işleri yolundaymış gibi göstermek zorundalar. Muhtemelen bu yüzden böyle bir teklif gelmiştir” dedi.

ABD’nin yaptırımlarına maruz kalan ülkeler arasında, yüzünü diğer piyasalara ve diğer ülkelerle partnerlik ilişkilerine çeviren ülke sayısının giderek arttığını dile getiren Rus vekil, “NATO üyesi Türkiye de dikkatini Rusya’nın silah piyasasına verdi” dedi.

Krasov, “Rusya’nın silah ve askeri teçhizat piyasası, fiyat kalite ilişkisi açısından bugün dünya lideri” diye kaydetti.