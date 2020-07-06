Putin: Diğer ülkelerin Rus turistler için sınırlarını ne zaman açacağı belli değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hayayolu şirketi Aeroflot’un Başkanı Vitaliy Savelyev’le gerçekleştirdiği görüşmede yabancı partnerlerin Rus turistler de dahil, yabancılar için sınırlarını ne zaman açacağının belli olmadığını söyledi.

Putin, Savelyev’le yaptığı görüşmede “Avrupa da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinden partnerlerimizin ne yapacağı belli değil. Henüz kendi aralarında bir neticeye varamıyorlar. Yaz tatili döneminde bile, Rus vatandaşları da dahil, üçüncü ülkelerin vatandaşlarına sınır ve topraklarını ne zaman açacakları belirsiz” ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Savelyev’in sektörün durumu ve bu durumdan nasıl bir çıkış yolu bulacağı konusundaki görüşlerinin önemli olduğunu belirten Putin, “Bunu birçok kez görüştük, konuya bir kez daha dönüp net adımlar belirlemenin vakti geldi” dedi.

Türkiye’nin 15 Temmuz'da uçuşların başlatılmasını teklif ettiği biliniyor, ancak Rusya hala bu konuda bir karar vermiş değil.

Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yuriy Tsvetkov, Türkiye’nin iki ülke arasındaki uçuşları 15 Temmuz’dan itibaren başlatma teklifini görüşmeye hazır olmadıklarını, sınırların açılması konusunun hükümetin ayrıcalığı olduğunu Türk mevkidaşlarına bildirdiklerini söylemişti.