NATO’nun 3 savaş gemisi Karadeniz'e girdi

NATO’nun Karadeniz’e giren mayın tarama grubunda, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait tedarik üssü Aliakmon (amiral gemisi), İspanyol mayın tarama gemisi Tambre ve İtalyan Donanması’nın Gaet gemisi yer alıyor.

Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi, Rus Karadeniz Filosu’nun bu gemilerin faaliyetlerini takibe aldığını belirtti.

Diğer ülkelere ait savaş gemileri daha önce de Karadeniz’e açılmıştı. Haziran ayının sonlarında ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait Porter fırkateyni Karadeniz’e girmişti. Fırkateyn, Rus Güney Askeri Bölge Kuvvetleri tarafından takibe alınmıştı.

Ayrıca, geçen hafta Karadeniz üzerinde Rusya sınırlarına doğru yaklaşan ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait keşif uçağına, Karadeniz Filosu’nun kaldırdığı Su-27 tarafından önleme yapılmıştı.