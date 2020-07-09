Rus Dışişleri: Baltık ülkelerinin RT'yi yasaklaması, basın özgürlüğü yükümlülüklerin alaycı bir ihlali

Litvanya, Letonya ve Estonya'nın RT'ye uyguladığı yayın yasağını haftalık basın toplantısında değerlendiren Zaharova, "Baltık ülkelerinde basın özgürlüğünü sağlama alanındaki uluslararası yükümlülüklerin alaycı bir şekilde ihlal edildiğini tespit etmeye devam ediyoruz. Bu ülkelerin Rusofobi takıntıları ve topraklarındaki Rus medya kuruluşlarının varlığından herhangi bir yolla kurtulma niyetleri giderek daha kötü şekilde ortaya çıkıyor" dedi.

Bu arada Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Litvanya'nın Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev'i gerekçe göstererek RT'ye ait 5 kanalı yasaklamasına tepki gösterdi.

Simonyan, "RT'yi yasaklayan Sayın Litvanya Radyo ve Televizyon Kurulu. Dmitriy Kİselev'in Russia Today'le bir ilgisi bulunmuyor. Kiselev, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın başında bulunuyor. Google Translate'in Rossiya Segodnya'yı Russia Today olarak çevirmesine rağmen..." ifadelerini kullandı.

Dün Litvanya Radyo ve Televizyon Kurulu Başkanı, Sputnik’e verdiği demecinde RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD ve RT Documentary’nin ülkede yasaklandığını söylemişti.

Haziran ayında, Letonya da 7 RT kanalının yayınını durdurmuştu. Yasaklama kararına sebep olarak, Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde yer alan Dmitriy Kiselev’in bu kanalların sahibi olması gösterilmişti. Bununla birlikte Kisilev’in RT ile herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Kiselev, ‘Rossiya Segodnya’ Uluslararası Haber Ajansı’nın başında yer alıyor.

Bir süre önce Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu da RT’nin yayınını yasaklama olasılığını araştırdıklarını belirtmişti.