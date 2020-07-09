Rus uzman S-400'ün Türkiye'deki testlerinin amacını açıkladı

Korgeneral Aleksandr Luzan, Türk ordusunun S-400'leri sistemin etkinlik oranını, zayıf noktalarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğini belirtti. Luzan, S-400 teknolojisinin kopyalanmasının teknik olarak imkansız olduğunu da ifade etti.

SSCB Kara Kuvvetleri Hava Savunma Birlikleri’nin eski komutan yardımcısı Korgeneral Aleksandr Luzan, Türk ordusunun S-400 testlerini, sistemin özelliklerini inceleme, etkinliğini değerlendirme ve muhtemelen zayıf noktalarını bulma amacıyla yaptığını söyledi.

Sputnik’e konuşan Korgeneral Aleksandr Luzan, “S-400 hava savunma sistemlerinin testi sırasında Türk ordusu uçakları tespit ederek elektronik atışlar gerçekleştirdi. Bu, aynı anda uygulamanın özelliklerinin incelenmesini, etkinliğinin değerlendirmenizi sağlar. Belki de amaçlarından biri de sitemin zayıf noktalarını bulmaktı” dedi.

Luzan, S-400 teknolojisinin kopyalanmasının teknik olarak imkansız olduğunu belirterek, özelliklerinin sadece ampirik yöntemle anlaşılabileceğini kaydetti.

Fighter Jets World portalı, Türk ordusunun Ankara yakınlarındaki Mürted Hava Üssünde S-400 hava savunma sistemini Amerikan F-16 ve F-4 savaş uçaklarına karşı test ettiğini belirtmişti.