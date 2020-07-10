Lavrov: Rusya, ABD ile Çin arasında arabulucu rolünü reddetmeyecek

Eski Rusya Başbakanı Yevgeniy Primakov anısına düzenlenen 'Uluslararası Primakov Okumaları Forumu’nda ‘Rusya ve Kovid sonrası dünya’ başlıklı çevrimiçi oturumda, “Eğer isterlerse, eğer böyle bir ilgi olursa biz reddetmeyiz. Her iki tarafla çalışan temaslarımız var, tarihten gelen deneyimimiz bir potansiyele sahip olduğumuzu söylemeye izin veriyor. Ama bir kez daha tekrar ediyorum, eğer bu bölgede veya başka bir yerde arabuluculuk çabalarımıza ilgi duyuluyorsa her zaman yardım etmeye hazırız, ama kimseye kendimizi dayatmayız” ifadesini kullandı.

ABD ve Çin arasındaki gerilim son zamanlarda Hong Kong ve koronavirüs bağlamında artmıştı. Çin’in Hong Kong’a yönelik uyguladığı Ulusal Güvenlik Yasası, ABD ve Avrupa ülkelerinde sert tepkiye yol açmıştı. Batı, Pekin’i demokratik ilkeleri ihlal etmek ve Hong Kong’un özerklik seviyesini azaltmak ile suçluyor. ABD ayrıca Çin’i koronavirüsle ilgili gerçekleri saklamak ve gerekli önlemleri zamanında almamakla suçluyor.

Çin, tüm eleştirileri reddediyor ve Hong Kong’un ülkenin iç meselesi olduğunu, koronavirüsle ilgili durumda da en başından beri açık ve sorumluluk dolu tutum sergilediğini savunuyor.