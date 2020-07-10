Rus senatör Kosaçev'den Ayasofya kararına ilişkin yorum

Facebook hesabından açıklama yapan Kosaçev, "Dünyadaki birçok siyasi ve Hristiyan yetkili, duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Bundan sonra Türkiye'nin tüm dünyanın gözünde dinler arası dengeyi bozan ülke olarak görüleceğini ve önemli bölgesel güç olarak otoritesini yitireceğini düşünüyorum" dedi.

Danıştay'ın kararının tüm Hristiyan dünyasında son derece olumsuz tepki çekeceğini kaydeden Kosaçev, elbette bunun herhangi bir ülkenin tamamen iç meselesi olarak görülebileceğini ancak Ayasofya'nın tarihte farklı bir öneme sahip olduğunu ekledi.