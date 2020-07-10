Rus milletvekili Novikov’dan Ayasofya yorumu: Türkiye’nin sosyal ve politik hayatı üzerinde olumsuz etkiye sahip olacak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, RIA Novosti’ye açıklamasında, “Bence bu, sadece Ortodoks dünyası için acı olmayacak, Türkiye’nin iç sosyal, politik ve kültürel hayatına da olumsuz yansıyacak. Atatürk’ü bir kez daha analım, ne de olsa laik devletin oluşturulması onun mirasıydı” dedi.

Türkiye’nin, tarihi gelenekler gereği İslam’ın ana din olduğu, ama aynı zamanda farklı mezhep ve milletlerin temsilcilerinin de yaşadığı büyük bir ülke olduğunu kaydeden Novikov, “Türkiye’nin modern dünyadaki konumu açısından elbette Ayasofya’nın müze olarak kalması tüm dünyanın, farklı halkların ve mezheplerin ve elbette Türkiye’nin çıkarlarına uygun olurdu” ifadesini kullandı.