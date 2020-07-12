Rusya'da yaklaşık 20 tonluk uçak yakıtı sızıntısı

Dünyanın en büyük nikel üreticilerinden Rus Norilskiy Nikel (Nornikel) şirketi iştiraki Norilsktransgaz, Taymır’daki bir boru hattında yaşanan sızıntı nedeniyle yaklaşık 20 ton uçak yakıtının döküldüğünü açıkladı.

Norilsktransgaz’dan yapılan açıklamaya göre şirketin sahibi olduğu ve Tuhard yerleşim birimindeki bir boru hattında, uçak yakıtı pompalama işlemi sırasında basınç azalması durumu meydana geldi.

Ön verilere göre yaklaşık 15 dakika süren basınç azalması durumu neticesinde yaklaşık 20 ton kadar yakıt döküldü.

Olayla ilgili iç soruşturma başlatıldı ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı haberdar edildi.

Pompalama çalışmalarına ara verilirken dökülen yakıtı toplama çalışmalarını hızlandırmak için gerekli tüm tedbirler alındı.

Sızıntının gerçekleştiği bölgeye ekiplerin yönlendirildiği, bölge halkının sağlığı ve hayatları açısından bir tehlike olmadığı da aktarıldı.

Tuhard yerleşim birimi, Nornikel’in Yenisey Nehri üzerinde bulunan Dudinka limanından 70 kilometre uzaklıkta.

29 Mayıs’ta Rusya'nın Sibirya bölgesinin kuzeyindeki Norilsk’te TETs-3 termik santralindeki dizel tankından 21 bin ton dizel yakıt dökülmüş, civardaki bir nehre sızmış ve Krasnoyarsk bölgesinde federal düzeyde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakıtın dökülmesiyle ilgili durumun tavizsiz şekilde çözüme kavuşturulması talimatı vermişti.