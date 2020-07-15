Cinsiyet değiştirenlere evliliği yasaklayan tasarı Rus parlamentosuna sunuldu

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya, sadece aynı cinsiyetten kişilerin değil, cinsiyetlerini değiştirenler arasında da evliliği yasaklayan tasarı sunuldu.

Rusya’da yapılan anayasa düzenlemeleri oylaması sonucu, hükümete aile ve geleneksel değerleri koruma yetkisi verildi.

Bu kapsamda Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Aile Kanunu’nu geliştirmeye yönelik tekliflerin hazırlanmasından sorumlu geçici komisyonun başkanı Yelena Mizulina ile Rus senatörler Yelena Afanasyeva, Aleksandr Başkin, Rimma Galuşina, Maksim Kavcaradze ve Lyudmila Narusova bir yasa tasarısı hazırladı.

Tasarı, sadece aynı cinsiyetten kişilerin değil, cinsiyetlerini değiştirenler arasında da evliliğin yasaklanmasını öngörüyor.

Tasarı ayrıca cinsiyet değiştiren çiftlerin evlat edinilmesini de yasaklıyor.

Daha önce Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da cinsel azınlıkların haklarının hiçbir zaman kısıtlanmadığını ve kısıtlanmayacağını söylemişti.