Peskov: Rus askerleri Libya’daki askeri süreçlerde hiçbir şekilde yer almıyor

Gazetecilere konuşan Peskov, askeri şirket Wagner grubunun Libya’ya mayın sevkiyatı yaptığı iddialarıyla ilgili bir soru karşısında, “Bu konuda bir bilgimiz yok. Rus askerleri hiçbir şekilde Libya’da, hiçbir askeri süreçte yer almıyor. Orada bulunabilecek herhangi bir organize Rusya vatandaşı grubuna dair bilgimiz yok” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD’nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı’nın Wagner grubunun BM ambargosunu hiçe sayarak Libya’ya mayın götürdüğü suçladığı bilgisi basında yer almıştı.