Rus milletvekili Slutskiy: Rusya’nın İngiltere’deki seçimlere müdahale ettiği iddiaları temelsiz

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Rusya'nın 2019’daki İngiliz parlamento seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu iddialarının hiç bir temele dayanmadığını belirtti.

Gazetecilere konuşan Slutskiy, “İngiliz yönetimi yine anti-Rus tırmığa basmaya devam ediyor ve böylece, sadece Moskova ile ikili ilişkilere değil, aynı zamanda kendi otoritesini de zarar veriyor” dedi.

Slutskiy, Raab’ın konuşmasında yine ‘pek muhtemel’ hükmünün öne çıktığına vurgu yaparak “Yani, yine ‘highly likely’ prensibine dayalı, Foreign Office’in de itiraf ettiği üzere kanıtların olmadığı cezai bir dava mı açılıyor? Masumiyet karinesi nerede, kanıt nerede?” diye sordu.

Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiliz yetkililerin Rusya’nın 2019 seçimlerine ‘neredeyse kesin’ olan müdahale girişimine ilişkin bir ceza soruşturması başlattığını belirterek, hükümetin gelecekte gerekli şekilde misilleme yapma hakkını saklı tuttuğunu vurgulamıştı.