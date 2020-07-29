Rus elçiliği, Belarus'ta yakalandığı öne sürülen '33 Rus' hakkında resmi bilgi talep etti

Belarus'ta 33 Rusya vatandaşının gözaltına alındığına dair haberlere ilişkin açıklama yapan Rusya'nın Minsk Büyükelçiliği, Belarus hükümetinin bu konuda bildirimde bulunmadığını ve hükümetten resmi bilgi talep ettiklerini duyurdu.

Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçilik, Belarus topraklarında Rus vatandaşlarının gözaltına alınmasına ilişkin resmi bir bildirim almadı. Belarus'un yetkili makamlarından resmi bilgi talep ettik" dendi.

Belarus'un resmi haber ajansı Belta, bugün bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtti.

Haberde, "'Wagner Grubu paramiliter örgütünden' otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanının Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini de ekledi.

Belta, gözaltına alınan kişilerin 24 Temmuz'da Belarus'a gelerek Minsk'teki bir otele giriş yaptığını ve 25 Temmuz'da çıkış yapmayı planladıklarını ancak 27 Temmuz'a kadar kalıp daha sonra Minsk yakınlarındaki bir sağlık merkezine gittiklerini de öne sürdü.

Sağlık merkezi yönetiminin sözlerini aktaran Belta, söz konusu kişilerin 'Rus turistlere özgü olmayan davranışlarla' dikkat çektiklerini yazdı. Kişilerin alkol içmemeleri ve eğlence alanlarına girmemeleriyle de dikkat çektikleri ifade edildi.

Belarus Soruşturma Komitesi, gözaltına alınan kişilerle ilgili soruşturma başlattı.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta yapılacak.

Önde gelen iki muhalif aday Viktor Babariko ve Valeriy Tsepkalo'nun seçime girmelerinin yasaklanması, ülke genelinde protesto gösterilerini beraberinde getirmişti.

Resmi olarak kayıtlı 5 adaydan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 yıldır koltukta oturuyor ve seçimleri kazanması halinde üst üste 6. kez devlet başkanlığına hak kazanacak.