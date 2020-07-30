Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova: Kovid-19 aşısı ağustosta tescil edilecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, N.F. Gamalei Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Kovid-19 aşısının ağustos ayında tescil edileceğini ve üretimine eylülde başlanacağını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor tarafından geliştirilen bir başka Kovid-19 aşısının da eylülde tescil edilmesinin ve ekimde üretimine başlanmasının planlandığını belirtti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleşen ve ülkedeki sağlık ve epidemiyolojik durumun ele alındığı toplantıda konuşan Golikova şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda umut vaadeden iki aşı mevcut, bunlardan biri Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki 48. Merkez Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nün N.F. Gamalei Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ile ortaklaşa geliştirdiği aşı. Ağustos 2020’de devlet tarafından şartlı olarak tescil edilmesi planlanıyor. Yani 1600 kişi üzerinde daha klinik testlerin yapılmasından sonra aşının endüstriyel üretimine Eylül 2020'de başlanması bekleniyor.”