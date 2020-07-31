Rusya'da toplam koronavirüs vakası sayısı 840 bine yaklaştı

Rusya’da sağlık yetkilileri ülkede son bir gün içinde 5 bin 482 yeni koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı. Ülkede şimdiye dek görülen toplam vaka sayısı 839 bin 981’e çıktı.

Rusya’da son bir gün içinde görülen 5 bin 482 yeni koronavirüs vakasıyla ülkede şimdiye dek koronavirüs testi pozitif çıkmış kişilerin sayısı 839 bin 981’e yükseldi.

Rusya’da neredeyse bir haftadır bir günde görülen vaka sayısı 6 binden düşük.

Ülkenin sağlık yetkililerine göre son bir gün içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 161 olarak açıklandı. Şimdiye dek kayıtlara geçen koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 13 bin 963.

Rusya son verilere göre dünyada en çok koronavirüs pozitif vakanın görüldüğü dördüncü ülke.