Zaharova: Belarus'ta bir tiyatro oynanıyor, vatandaşlarımızın haklarını koruyacağız

Facebook hesabından açıklama yapan Zahabrova, "Belarus'ta gözaltına alınan Rusya vatandaşlarının suçları hiçbir şekilde kanıtlanmadı. Onların etrafından bir tiyatro oynanıyor ve biz, vatandaşlarımıza zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz. Minsk bunu gayet iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Belarus'un resmi haber ajansı Belta, bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti.

Haberde, "Wagner Grubu paramiliter örgütünden otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanın Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetmişti.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta yapılacak.

Önde gelen iki muhalif aday Viktor Babariko ve Valeriy Tsepkalo'nun seçime girmelerinin yasaklanması, ülke genelinde protesto gösterilerini beraberinde getirmişti.

Resmi olarak kayıtlı beş adaydan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 yıldır koltukta oturuyor ve seçimleri kazanması halinde üst üste altıncı kez devlet başkanlığına hak kazanacak.