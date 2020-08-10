Rusya’da 5189 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 5189 artarak 887 bin 536’ya yükseldi. Salgın nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı gün içinde 5189 arttı. Yeni vakaların 1382’sinde bir semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da gün içinde 689 vaka tespit edildi.

Koronavirüs nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle şimdiye kadar ölenlerin sayısı 14 bin 931’e yükseldi.

Diğer yandan 3215 kişi daha taburcu edildi. Hastalığı yenenlerin sayısı böylece 693 bin 422 oldu.