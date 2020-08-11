Rus Su-27’den Karadeniz’de ABD uçaklarına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus hava kontrol sisteminin bugün ülke sınırlarına doğru yaklaşan hedefler tespit ettiği, uzmanların Güney Askeri Bölge’ye ait Su-27 jetini havalandırma kararı aldığı aktarıldı.
Rus uçağın mürettebatı, hedefleri ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 stratejik keşif uçağı ve ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olarak belirledi. ABD uçakları rotayı değiştirdikten sonra Su-27 üslendiği havaalanına döndü.
Rus jetin uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak uçtuğu kaydedilen açıklamada, ABD keşif uçaklarının Rusya sınırını ihlal etmediği belirtildi.
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