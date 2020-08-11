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    Sergey Lavrov

    Lavrov: Libya'daki çabaların amacı ülkenin egemenliğini yeniden tesis etmek olmalıdır

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    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'daki çabaların ülkenin egemenliğinin yeniden tesis edilmesini sağlama amacı taşıması gerektiğini söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği basın toplantısında “Libya'daki durumun çözümünde ortak ilgimiz var. Bu çatışmanın siyasi çözümüne ilişkin olarak, Berlin Konferansının sonuç bildirgesinde ortaya konan ve BM Güvenlik Konseyi kararında onaylanan ilkeler üzerinde Rusya ve Almanya yaklaşımlarının ortaklığını teyit ediyoruz” dedi.

    Lavrov, “Tüm çabalarımızın nihai amacının, BM Güvenlik Konseyi kararına aykırı olarak 2011 yılındaki NATO macerasının bir sonucu olarak büyük ölçüde ihlal edilen Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve devletliğini yeniden tesis etmek olması gerektiğinden hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Moskova, Belarus'taki Rus gazetecilerin derhal serbest bırakılmasında ısrar ediyor

    Lavrov, Belarusta gözaltına alınan Rus gazetecilerle ilgili olarak Moskova'nın Minsk'le temas halinde olduğunu ve sorunun bir an önce çözülmesi için gayret sarfettiğini belirtti.

    Gazetecilerin derhal serbest bırakılmasında ısrar edeceğini ve sorunun insani yaklaşımlar temelinde çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Lavrov, şunları ifade etti:

    “Doğal olarak gazetecilerimizle, vatandaşlarımızla ilgili konuyla ilgileniyoruz. Makey (Belarus Dışişleri Bakanı) ile yaptığımız görüşmede bu konuya değindim ve gazetecilerimizin bir an önce serbest bırakılmasında ısrar ettim.”

    Lavrov, “Gözaltına alınanların çoğunun akreditasyonu olmadığını anlıyoruz. Ancak aynı zamanda tüm kural ve prosedürlere uygun olarak zamanında talep edildiğini de biliyoruz. Burada, elbette, mevcut durumun her şeyden önce insani yaklaşım temelinde çözülmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

    Minsk ile temas halinde, gözaltına alınan Rus gazetecilerin durumuna çözüm bulmaya çalışacağız

    Lavrov, Rusya’nın Belarus’taki protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan Rus gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını sağlamak için bu ülke ile temas halinde olduğunu kaydetti.

    Sergey Lavrov, Belarus'taki Rusya Büyükelçiliğinin gazeteciler ve diğer Rus vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiğini belirterek, “Belarus meslektaşlarımızla bu durumun hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamaya çalışacağız” dedi.

    Rus diplomatların Slovakya'dan sınır dışı edilmesi Slovak makamlarının kararı değil

    Lavrov, Rus diplomatların Slovakya’dan sınırdışı edilmesine ilişkin olarak, buradaki sorunun Slovakya olmadığını ifade etti.

    Sergey Lavrov konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta ABD’yi işaret ederek şunları söyledi:

    "Slovakya'nın egemen bir devlet olduğu ifadesini kullanmanıza rağmen, bunun Slovakya ile ilgili olmadığını düşünüyorum. Bugün beklenmedik bir şekilde, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus'un Slovak makamlarının Rus diplomatların sınır dışı edilmesiyle ilgili.kararını olumlu karşıladıklarına dair değerlendirmesini okudum. Başka hiçbir yabancı temsilci bu konuyla ilgili böyle bir yorum yapmadı. Bu nedenle, egemen Slovakya'nın üç Rus diplomatla ilgili olarak aldığı kararla kimin ilgisi olabileceği konusunda kendiniz bir sonuca varın.”

    Kuzey Akım 2’nin katılımcıları, projenin tamamlanacağına karar verdi

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının durumuna ilişkin olarak, katılımcıların projenin tamamlanacağına karar verdiğini ve bunun yakında tamamlanacağına vurgu yaparak, "Kuzey Akım 2 projesine katılan Rus, Alman ve diğerler katılımcılar bu projenin tamamlanması gerektiğine karar verdiler ve yakın bir zamanda tamamlanacağını söylemek için birçok neden var" dedi.

     

     

    Etiketler:
    Slovakya, Belarus, Heiko Maas, Libya, Sergey Lavrov
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