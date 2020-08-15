Belarus, 32 Rusya vatandaşını iade etti

Rusya Federasyonu Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Başsavcılık'tan yapılan talep üzerine Belarus yönetiminin gözaltındaki 32 Rusya vatandaşını iade ettiği belirtildi.

Açıklamada, bir kişinin Belarus vatandaşlığına sahip olması nedeniyle Belarus'ta kaldığı kaydedildi. Başsavcılık, iadenin uluslararası hukuk normlarına uygun şekilde yapıldığını vurguladı.

32 Rusya vatandaşının ülkelerine karayolu ile döndüğü de bildirildi.

Ne olmuştu?

Temmuz sonunda Belarus'un resmi haber ajansı Belta, bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti.

Haberde, "Wagner Grubu paramiliter örgütünden otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanın Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetmişti.

Rusya'nın Belarus'ta istikrarsızlık yaratma girişiminde bulunduğu iddiaları başta Kremlin olmak üzere Rus yönetimi tarafından reddedilmişti.