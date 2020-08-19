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    Belarus

    Kremlin: Belarus’a askeri yardımda bulunmamıza gereksinim yok

    © AFP 2020 / SERGEI GAPON
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, devlet başkanlığı seçimlerinin açıklanan sonuçları nedeniyle siyasi gerilimin sürdüğü Belarus’a, Rusya’nın askeri anlamda yardım etmesine gereksinim olmadığını belirtti.

    Kremlin Sözcüsü Peskov, protestoların devam ettiği Belarus’a askeri yardımda bulunmayı planlayıp planlamadıkları sorusuna, “Şu an için böyle bir gereksinim yok, Belarus liderliğinin kendisi de böyle bir gereksinimlerinin olmadığını söyledi” diye cevap verdi. 

    Rusya’nın nasıl bir durumda Belarus’a askeri anlamda yardımda bulunacağının sorulması üzerine ise Peskov, bu konuda varsayıma dayalı tartışmalar içine girmeyeceğini belirtti.

    Kremlin Sözcüsü, ‘Rusya’nın Belarus sınırına askeri araçlar gönderdiği’ yönündeki bir soruya ise, “Rusya Federasyonu’nun topraklarının tamamında Rus askeri araçları bulunmaktadır, o nedenle burada yorum yapmamı gerektiren bir mesele görmüyorum” cevabını verdi.

    Peskov, Belarus’ta seçim sonuçlarının açıklanmasından beri devam eden protestoları ve grev çağrıları hakkındaysa, “Mevcut durumda mühim olan, (duruma) dışarıdan hiçbir tesir ve hiçbir müdahele olmamasıdır. Ancak maalesef böyle müdahale girişimleri görüyoruz” dedi.

    Dış güçlerin Belarus’ta olup bitene müdahalesinin ‘kabul edilemez’ olduğu vurgusunu yapan Kremlin Sözcüsü, bahsettiği müdahalenin tam olarak nereden geldiği sorusuna ise şu anda yanıt vermeyi tercih etmeyeceğini söyledi. Ülkede olanların Belarus’un iç meselesi olduğunu ve bu ülkenin halkı tarafından çözümlenmesi gerektiğini de ekledi.

    Belarus’ta, ülkeyi 1994’ten beri yöneten Aleksandr Lukaşenko’nun galibi olduğu devlet başkanlığı seçimlerinin ardından rakibi Svetlana Tihanovskaya, Litvanya’ya gitmişti.

    Halen Litvanya’da bulunan Tihanovskaya, kısa süre içinde muhalif kesimin desteğini arkasına alan popüler bir aday haline geldi.

    Aslen bir politikacı değil, öğretmen ve çevirmen olan Tihanovskaya, muhalif bir politikacı olan eşi Sergey Tihanovskiy’in hapse atılması nedeniyle seçimlere katılamayacak olması nedeniyle kendisi aday olmuştu.

    Etiketler:
    askeri yardım, Askeri yardım, Protesto, Seçim, Dmitriy Peskov, Belarus, Rusya
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