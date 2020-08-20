Gamaleya Merkezi koronavirüse karşı aşılama kılavuzu yayınladı

Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen, ‘Sputnik V’ markası altında üretimine başlanan ‘Gam-KOVİD-Vak’ aşısının kullanma kılavuzunu yayınladı.

Sputnik’in incelediği belgeye göre kişiler, aşıyı yaptırmadan önce doktor muayenesinden geçmeli ve ateş ölçümleri de yapıldıktan sonra yarım saat boyunca gözlem altında tutulmalı.

Kılavuzda ayrıca aşının hamile ve emziren kadınlarda, ayrıca aşağıdaki durumlarda kontrendike olduğu belirtiliyor:

* Aşının herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık;

* Şiddetli alerjik reaksiyon öyküsü;

* Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan akut hastalıklar.

Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan akut hastalık geçirenlerin aşıyı iyileşme ya da remisyondan 2-4 hafta sonra kullanabileceği belirtilen belgede, hafif viral solunum yolu enfeksiyonlarında ve gastrointestinal sistemde akut bulaşıcı hastalıklarda ateşin normale dönmesinden sonra aşılama mümkün olduğu ifade ediliyor.

Aşağıdaki durumlarda ise aşının dikkatli bir şekilde kullanılması öneriliyor:

* Kronik karaciğer ve böbrek hastalıkları;

* Endokrin sisteminde ciddi bozukluklar (diyabet);

* Ciddi hematopoetik sistem hastalıkları;

* Epilepsi, felç ve diğer merkezi sinir sistemi hastalıkları;

* Kardiyovasküler sistem hastalıkları;

* Birincil ve ikincil bağışıklık sistemi yetmezliği;

* Otoimmün hastalıklar;

* Akciğer hastalıkları, astım ve ayrıca alerjik reaksiyonlar ve egzama ile diyabet ve metabolik sendromlu hastalarda.

Aşı kullanıldığında görülebilecek yan etkiler titreme, ateş, baş ağrısı ve genel halsizlik olarak sıralanırken, mide bulantısı, dispepsi, iştah azalması gibi yan etkilerin daha seyrek görülebileceği, bazense bölgesel lenf bezleri büyümesi meydana gelebildiği ifade edildi.

Belgeye göre aşılama işlemi, şok tedavi sistemleri ile donatılmış yerlerde yapılması gerekiyor. Aşının raf ömrü altı ay olup, aşırı doz riski son derece düşük olarak değerlendiriliyor. Yeni aşıya spesifik bir panzehir bulunmuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen Rus yapımı ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini, 3 hafta arayla 2 doz şeklinde uygulandığını ve böylece virüse karşı 2 yıllık bağışıklık geliştirdiğini duyurmuştu.