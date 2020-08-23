FSVTS: Türkiye’ye ek S-400 sevkiyatı için anlaşma imzalamadık, görüşmelerde ileri safhadayız

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye ek S-400 sevkiyatı konusundaki görüşmelerde ileri bir safhada olduklarını, ancak henüz anlaşma imzalamadıklarını ifade etti.

Zvezda televizyonuna konuşan Şugayev, Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev’in Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığı konusundaki açıklamalarına yanıt verdi.

Şugayev, “Türkiye ile ek opsiyon için imzaları atma konusunda çok ileri bir safhadayız. Şu an başka bazı detayları konuşuyor, üzerinde anlaşıyor ve bir başka opsiyona yönelik imzaları atmak için Türk partnerlerimizin kararını bekliyoruz” dedi.

Moskova bölgesinde bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, “Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlerimizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz” demişti.

Türkiye ile 2.5 milyar dolar değerinde dört adet S-400 bataryası sevkiyatına yönelik ilk anlaşma 2019 yılında imzalanmıştı. Anlaşmada bir başka sistemin sevkiyatı yapılması opsiyonu öngörülüyor.