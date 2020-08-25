Rusya'dan ABD ve AB'ye uyarı: Belarus’un iç işlerine müdahale kabul edilemez

Lavrov, Moskova’ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile görüşmede, dış güçlerin Minsk’teki durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığına dikkat çekti

Rus bakan, “Başta ABD ve Avrupa Birliği (AB) liderlerini, Belarus’taki durumun normalleşmesinden dolayı mümkün olan her şekilde memnuniyetsizliklerini ifade eden ve güvenlik güçlerinin ilgili tepkisini çekmek için şiddet eylemlerini kışkırtmaya çalışan Polonya ve Litvanya’daki çevrelere dikkat etmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Bu tür eylemleri “son derece tehlikeli” olarak nitelendiren Lavrov, Minsk’e karşı yaptırım ve politik baskı çabalarına karşı olduklarını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Rusya, hükümet karşıtı gösterilerin düzenlenmesi yönünde bazı başkentlerde açık bir şekilde yapılan çağrılar da dahil olmak üzere Belarus’un iç işlerine her türlü müdahaleye karşı ABD ve AB’yi uyarıyor” ifadesine yer verildi.

Lavrov ve Biegun arasında basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.