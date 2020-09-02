Almanya Başbakanı Merkel: Suç kurbanı olan Navalnıy susturuldu, bunu tüm hükümet adına en güçlü şekilde kınıyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ‘suç kurbanı’ olarak gördüğü Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in susturulduğunu ve kendisinin tüm hükümet adına bunu en güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Basın mensuplarına konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ‘suç kurbanı’ olarak gördüğü Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in susturulduğunu ve kendisinin tüm hükümet adına bunu en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

Merkel, “Aleksey Navalnıy, Noviçok grubundan sinirleri paralize edici askeri kimyasal madde kullanılarak yapılan saldırının kurbanı oldu. Bu zehrin analizlerde tespit edildiği şüphe götürmez. Böylece Aleksey Navalnıy’in suç kurbanı olduğu doğrulandı. O susmalıydı. Bunu tüm hükümet adına en güçlü şekilde kınıyorum” diye konuştu.

Navalnıy’in başına gelenlerin sadece Rusya’nın yanıt verebileceği ‘zor soruları’ ortaya çıkardığını söyleyen Merkel, “Öğleden sonra Dışişleri Bakanlığı’nda Rus Büyükelçiye incelemenin sonuçları hakkında bilgi verdik. Rus hükümetinin olup bitenleri açıklamasını bekliyoruz. Yalnızca Rus hükümetinin yanıtlayabileceği ve yanıtlaması gerektiği birçok zor soru ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Navalnıy’in akıbetinin dünyada dikkat çektiğini vurgulayan Merkel, ekledi: “Dünya yanıtları bekliyor.”