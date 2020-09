Duma Başkanı Volodin’den Navalnıy açıklaması: Rusya’ya karşı planlı eylem

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın hastalanması ve bununla ilgili Almanya ile diğer ülkelerin zehirlendiği yönündeki şüphelerini açıklamasına dair değerlendirmelerde bulunan Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya’ya karşı planlanmış bir eylemin sözkonusu olduğunu ifade etti.

Amacının Belarus'taki protestolar ortamında Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulamak olduğu, Navalnıy’in durumunun kötüleşmesi halinde provokasyonlar çıkarılabileceği uyarılarında bulunan Volodin, şunları söyledi:

'Rusya'nın güçlü olmasını istemiyorlar'

“Navalnıy’in durumu etrafında olup bitenler, yeni yaptırımlar uygulamak ve ülkemizin kalkınmasını yavaşlatmak amacıyla Rusya'ya karşı tasarlanmış bir eylem olduğunu giderek daha çok kanıtlıyor. Avrupa Birliği (AB) ve NATO devletlerinin Rusya’nın ekonomisinin yıldan yıla güçlenmesinden ve dünya süreçleri üzerindeki etkisinin artmasından, Rusya'nın kendi pozisyonu olduğundan ve onu savunmaya hazır olduğundan hoşlanmadığı ortada. Onlar, ülkemizin güçlü olmasını istemiyor.”

Rus yetkililer, Navalnıy'in hayatını kurtarmak için her şeyi yaptı'

Britanya'nın eski Rus dış istihbarat ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya’nın Noviçok maddesiyle zehirlenmesi olayıyla Rusya’nın alakası olduğunu hala kanıtlayamadığını hatırlatan Duma Başkanı, Navalnıy vakasıyla 2018’deki Skripal vakası arasındaki koşutluktan söz ederek şunları anlattı:

"Rus yetkililer, Navalnıy'ın görüşlerine, siyasi tercihlerine bakmaksızın hayatını kurtarmak için Berlin’deki kliniğe transfer etme izni dahil olmak üzere her şeyi yaptı. Fakat sonra her şey sinik politika senaryosuna göre gelişmeye başladı. Almanya'da Navalnıy hemen şansölyenin konuğu olarak tanıtıldı ve açıklamalar yapılmaya başlandı. Sinirleri felç eden maddeyle zehirlendiği iddiasında anlaştılar. Bunun yanısıra şöyle bir soru açıkça ortada; eğer ülkemiz bu kişinin hayatını kurtarmak için her şeyi yaptıysa, Rusya neden Navalnıy’in ölmesini istesin?"

'Durumu kötüleşirse bunun provokasyon olduğunu göz ardı edemeyiz'

"Navalnıy Rusya sınırının dışına çıktığı andan itibaren Rus yetkililerinin elinde durumuyla ilgili herhangi bir bilgi yok. Şimdi kendisine bir şey olursa, durumu kötüleşirse, bunun Almanya topraklarında düzenlenen bir provokasyon olduğunu göz ardı edemeyiz.”

'Belarus’un iç meselelerine karışılmasına Rusya’nın engel olmaması için'

Daha önce Navalnıy’in yaşadığı sağlık sorunlarının ‘Almanya ile diğer AB ülkelerinin provokasyon komplosunun sonucu olması' ihtimalini dışlamamış ve ‘Belarus’un iç meselelerine karışılmasına Rusya’nın engel olmaması’ için bazı dış ülkelerin ‘Navalnıy’i gözden çıkarmak’ istediklerini öngörmüş bulunan Duma Başkanı, bugünkü konuşmasında aynı vurguları yaptı.

‘Navalnıy’in etrafındaki durumun Belarus çevresindeki gerilimin zirvesinde geliştiğine’ dikkat çeken Volodin, ‘Rusya'nın Belarus Cumhuriyeti'ni dış müdahalelerden korumasını engellemenin bazı Avrupa ülkeleri açısından önemli olduğunu’ yineledi.